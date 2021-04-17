نقيب المحامين لوطن: نرفض المرسوم المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون حول القضاء.. وتأجيل فعالياتنا متعلق فقط بمنع إلحاق الضرر بالمتقاضين

وطن: قال نقيب المحامين جواد عبيدات، السبت، إن النقابة ترفض المرسوم الأخير الصادر يوم الأربعاء الماضي، والمتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم 29، 40،41، حول التعديلات على القنون السلطة القضائية.

وبين عبيدات لوطن أن صياغة المرسوم تمت بطريقة مخالفة للاتفاق مع النقابة ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي أخرجته من مضمونه ومعناه.

ولفت إلى رفض النقابة استثناء مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة المشكَّلة.

وقال "رغم ان النقابة كانت اتفقت مع اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بعدم استثناء تلك المؤسسات ووضعهم كأساس في اي لجنة، وعدم ادخال اي كان من مجلس القضاء الأعلى إلى اللجنة، فقد تم عكس ذلك، وهذا افقد الاتفاق مضمونه وبالتالي نرفض التماشي مع المرسوم".

وأوضح عبيدات ان قرار النقابة تأجيل الفعاليات الاحتجاجية لا علاقة له بصدور المرسوم، بل نظرا لقيام قضاة بشطب الملفات في المحاكم، ما ادى إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والمتقاضين، وليس لذلك علاقة بالمرسوم.