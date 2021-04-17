اتحاد نقابات عمال فلسطين يندد باعتقال أمين سره في القدس

وطن- رام الله: ندد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، باعتقال الدكتور "أشرف الأعور" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمرشح لانتخابات المجلس التشريعي ضمن قائمة فتح.

وفي تفاصيل البيان الذي وصل وطن نسخة منه، أوضح الاتحاد أن دورية من شرطة الاحتلال اعتقلت الأعور بالإضافة إلى مرشحين آخرين "ناصر قوس ورتيبة النتشة" في محيط فندق "سان جورج" في القدس.

وتم اعتقال المرشحين، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية نفذت في شارع صلاح الدين، عصر هذا اليوم السبت 17 نيسان 2021م، بعد منعهم من عقد مؤتمر صحفي كانوا قد دعوا له في فندق "سان جورج"، ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في المنطقة لمنع المشاركين في المؤتمر من الوصول إلى المكان.

وأعلن "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بأنه شرع بحملة اتصالات مع الجهات الدولية ذات الصلة ومع القناصل والسفراء المقيمين في فلسطين، للعمل على إطلاق سراح الدكتور الأعور ورفاقه، وكف يدي دولة الاحتلال عن ملاحقة مرشحي القدس لانتخابات المجلس التشريعي.

حيث أكد مرشحو منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة المحتلة على أن السيادة في القدس فلسطينية، وأن القدس عربية، وأن لا انتخابات دون القدس.