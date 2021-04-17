العالول: استهداف المواطنين في القدس يهدف لتغيير الوقائع على الأرض

وطن: قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول "ان مواصلة استهداف المقدسيين يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض، وخلق أخرى جديدة تمس حياة المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالأقصى، ومدينة القدس التي يسعى لتهويدها".

وأضاف العالول، ان الاعتداءات في الأقصى وفي كل أحياء القدس مسألة لا تتوقف، وأصبحت واضحة، والاحتلال يصعد منها سواء في منع المصلين من دخول الأقصى، أو برفض إدخال الإفطار للمصلين، من أجل مساعدة المستوطنين للدخول للأقصى استفزازا للمسلمين.

ولمناسبة يوم الأسير، قال العالول "إن قضية الأسرى مسألة هامة جدا، وهم موجودون في وجدان وعقل وضمير شعبنا الفلسطيني لأن تضحياتهم لا يوازيها على الاطلاق اي تضحية، حيث أمضوا سنوات عمرهم خلف القضبان من أجل وطنهم" .

واضاف "ان ملف الأسرى على رأس أولويات القيادة، وانه لا يمكن أن تكون أي خطوة سياسية دون حرية الأسرى، مشيرا الى ما تعرضت له القيادة من ضغوط، بسبب استمرار دعم الاسرى وعائلاتهم لا سيما قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، تحت ذريعة استمرار ذلك الدعم.

المصدر: صوت فلسطين