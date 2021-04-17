قبل أن يبدأ.. الاحتلال يمنع عقد مؤتمر صحفي لمرشحين للانتخابات التشريعية في القدس المحتلة



وطن: منعت قوات الاحتلال عقد مؤتمر صحفي لمرشحين للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، كان مقررا عقده اليوم الساعة الثالثة عصراً في فندق "سانت جورج" في القدس المحتلة للتعبير عن موقفهم بخصوص العملية الانتخابية في القدس.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط الفندق لمنع عقد المؤتمر ووصول المشاركين إلى المكان.

يذكر أن مخابرات الاحتلال منعت قبل نحو أسبوعين عقد مؤتمر مماثل في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة في إطار معركة فرض السيطرة وسيادة الاحتلال على القدس المحتلة.