مؤسسة الضمير تطالب العالم بالعمل الجدي لضمان الإفراج عن الأسرى

وطن: طالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين سيما المرضى والنساء وكبار السن والأطفال منهم، واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من فايروس "كورونا".

كما طالبت في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وصل وطن، الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين و ببذل جهد خاص وتفعيل كل ضغط وتأثير ممكنين على حكومة الاحتلال لضمان حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.



وناشدت منظمات المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.



كما دعت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية للأفراج عنهم.