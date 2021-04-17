الامعري يتنازل عن حقه في الملعب البيتي لصالح نادي الكويت الكويتي





وطن: أكد الناطق الاعلامي لنادي الامعري وعضو مجلس الادارة امير شتات بأن الامعري تنازل عن حقة في الملعب البيتي لصالح نادي الكويت الكويتي بحيث كان من المقرر بأن تجري مباراة الامعري ونادي الكويت الكويتي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس الإتحاد الاسيوي على ملعب فيصل الحسيني بحسب ما أقره الاتحاد الاسيوي.

وأضاف شتات أن تنازل الامعري عن حقة في الملعب البيتي جاء نتيجة تحركات واسعة واتصالات مع نادي الكويت الذي اعتذر عن القدوم الى الاراضي الفلسطينية لدواعي سياسية التزاما بقرار الحكومة ومجلس الامة الكويتي الرافض للتطبيع والرافض لإقامة اي علاقة مع دولة الاحتلال قبيل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتقديرا للموقف الوطنية المشرفة لدولة الكويت في رفضها التطبيع فقد قرر مجلس ادارة الامعري التنازل عن حقة في اجراء المباراة على ملعبة البيتي وابدى الرغبة في اقامة المباراة على ملعب نادي الكويت الكويتي في دولة الكويت الشقيقة وليس على ملعب محايد.

وقد ثمن مجلس الادارة في نادي الامعري موقف دولة الكويت حكومة وشعبا الداعم والمساند لقضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واضاف شتات بان الامعري يسعى الى اقامة علاقة طيبة مع نادي الكويت الكويتي الذي يعد من الفرق القوية وحقق لقب كاس الاتحاد الاسيوي في نسخته للأعوام 2009،2012،2013.

ويذكر بأنه وحسب الانظمة واللوائح المعمول بها في الاتحاد الاسيوي في حال أصر نادي الامعري على التمسك بحقة بإقامة المباراة على ارضة ورفض نادي الكويت القدوم لإجراء المباراة يتم تخسير نادي الكويت المباراة اداريا الا ان الامعري تنازل عن حقة في خطوة مشرفة اتجاه دولة الكويت الشقيق بشكل عام ونادي الكويت بشكل خاص.

وقد استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنازل نادي الامعري عن ملعبه البيتي نقل مباراته مع فريق الكويت الكويتي بدلاً من اقامتها في الاراضي الفلسطينية كما تم تعديل موعد اللقاء إلى يوم 27 من شهر أبريل الجاري بدلاً من الموعد السابق (20 أبريل)، ويسهم تعديل موعد المباراة في ترك مساحة زمنية لإنهاء إجراءات دخول وفد نادي الامعري في ظل التدابير والإجراءات التي فرضها انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن الأمعري حلّ وصيفا لدوري المحترفين بالموسم الأخير، ما جعله يلعب الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي، وقد بدأ الأمعري التحضير لمباراة الكويت، الذي يسعى لاستغلال هذا الوقت بعد انتهاء دوري المحترفين من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق في الدوري، هذا ويعتبر فريق الكويت الكويتي من فرق الصفوة ولم يتعرض لأي خسارة خلال الدوري الكويتي حتى الآن.

من المنتظر أن يتم استضافة الأمعري مع تطبيق عدة تدابير احترازية بدلاً من فترة الحجر المقررة في البروتوكول الصحي المفروض على القادمين من الخارج.