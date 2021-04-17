في يوم الأسير الفلسطيني.. لجان العمل الصحي: أنقذوا أسرانا من براثن المرض وسطوة السجان

وطن: طالبت مؤسسة لجان العمل الصحي في مناسبة يوم الأسير الفلسطيني بإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من براثن المرض وسطوة السجان.

وأكدت لجان العمل الصحي في بيان لها، أن الأسرى يستحقون منا التكريم على ما سلخوه من أعمارهم خلف الأكياس الحجرية وأن السابع عشر من نيسان ليس مناسبة عابره أو موسمية بل هي تذكير بمعاناة مليون ونصف فلسطيني منهم 15 ألف امرأة ذاقوا العذابات والويلات على يد السجان.

ودعت إلى ضرورة العمل على تبييض السجون الإسرائيلية من خلال الضغط على دول وكيانات ومؤسسات العالم لدفع الاحتلال لفتح أبواب سجونه أمام أسرانا وأسيراتنا.

وشددت على الأسرى يستحقون التكريم وتقارير الإعلام عن انصياع القطاع المصرفي لتهديدات الاحتلال وإغلاق 35 ألف حساب مصرفي لأسرى وجرحى وعوائل شهداء أمر لا يستقيم مع تضحيات هؤلاء وعلى الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها تجاه معيشتهم وبشكل كريم.

وطالبت بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال بحق الاسرى من تعذيب وحشي خلال التحقيق وبعده، والإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي والقوانين العنصرية وتساوق القضاة العسكريين مع المخابرات في الأحكام المجحفة بحق الأسرى.

كما طالبت المؤسسات الصحية المحلية والدولية محاكمة أطباء الاحتلال وتعريتهم لشراكتهم في تعذيب الأسرى والتنصل من مسؤولياتهم الإنسانية في علاج المرضى منهم.

ورأت أن الصمت الدولي والكيل بمكيالين شراكة من الدول الراعية لإرهاب الاحتلال في الجرائم المرتكبة بحق أسرانا.

وأكدت على أهمية العمل بمسارين: الأول تدويل قضية الأسرى باعتبارهم أسرى حرب تنطبق عليهم المعاهدات والقوانين الدولية، والثاني ملاحقة مجرمي الحرب بحق الأسرى في المحاكم الدولية.