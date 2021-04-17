الطقس: الأجواء حارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي

وطن: وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية، ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء القادم، تنحسر الموجة الحارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وبقاء الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.