الاحتلال يهاجم المصلين ويعتقل عددا من الشبان قرب بابي العامود والزاهرة بالقدس المحتلة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان، لم تعرف هوياتهم بعد، قرب باب العامود بالقدس المحتلة عقب الاعتداء على المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي ضد جموع المصلين، وإنها اعتقلت عددا منهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ بداية شهر رمضان تهاجم المواطنين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك قرب بابي العامود والزاهرة بشكل يومي.