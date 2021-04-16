ثمانية قتلى في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية

وطن: شهدت أمريكا عملية إطلاق نار جديدة أوقعت ثمانية قتلى على الأقل إثر اقتحام مسلح مركزا لفرز البريد في مدينة إنديانابوليس في وسط الولايات المتحدة في وقت متأخر الخميس قبل أن ينتحر.

وقال رئيس بلدية إنديانابوليس، عاصمة ولاية انديانا، جو هوغسيت "هذا الصباح، يخيّم علينا الحزن". وأضاف "الحزن على عائلات الضحايا والحزن على الموظفين الذين فقدوا زملاء والحزن على كثير من الأمريكيين الذين يسعون لفهم كيف تستمر مآسي كهذه في الحدوث مرارا وتكرارا".

استمر الهجوم الذي جدّ في مستودع لشركة "فيديكس" قرب مطار المدينة بضع دقائق فقط.

وقال نائب مدير قسم التحقيقات في شرطة انديانابوليس كرايغ ماكارت خلال مؤتمر صحافي إن المعتدي المفترض ترجّل من سيارته نحو الساعة 23,00 الخميس (03,00 ت غ الجمعة) حاملا بندقية هجومية و"بدأ إطلاق النار عشوائيا، في المرآب بداية" ثم في المستودع "قبل أن يقتل نفسه".

وقتل ثمانية أشخاص فيما أودع خمسة آخرون المستشفى.

تقدّر الشرطة الفدرالية أنه "من السابق لأوانه التكهن" بدوافع مطلق النار، ولم توضح شركة "فيديكس" إن كان موظفا لديها.