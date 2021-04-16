فدوى خضر: القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن نسمح بسلخها عن هوية وجسم شعبنا

رتيبة النتشة: محاولات المساس المنهجي بالوجود العربي الفلسطيني في القدس، لن تمر وشعبنا قادر على إحباط مخططات الاحتلال.

رام الله - وطن للانباء : شارك المئات من أهالي مدينة القدس المحتلة وممثلي فعالياتها الوطنية وعلى رأسهم نشطاء من حزبي الشعب و(فدا) وقائمتهما الانتخابية (اليسار الموحد)، إلى جانب وفود كبيرة من لجنة المتابعة العربية العليا والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة القائمة المشتركة، اليوم الجمعة، في مظاهرة حاشد في حي الشيخ جراح، بدعوة من أهالي البيوت المهددة بالهدم والإخلاء ومن الفعاليات والمؤسسات الوطنية في القدس.

وشهدت المظاهرة التي أعقبت لقاء تضامني عقد مع أهالي الشيخ جراح، رفع الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالاحتلال الصهيوني وممارساته الفاشية، والمؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس كعاصمة دولته المستقلة وكاملة السيادة.

وفي كلمة لها خلال اللقاء التضامني مع أهالي الشيخ جراح، قبيل المظاهرة، أكدت فدوى خضر رئيسة قائمة اليسار الموحد لانتخابات العامة الفلسطينية : ان القدس بكل أحيائها وضواحيها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن وانتم معا لمواصلة النضال ضد الاحتلال وسياساته الاجرامية، وفي المقدمة منها نهب العقارات و الاستيطان والتطهير العرقي، ولن نسمح بسلخ عاصمة دولتنا الفلسطينية عن هوية وجسم شعبنا، أو الاستمرار في الالتفاف على حقوق المقدسيين.

وحيت خضر بسالة وصمود أهالي الشيخ جراح وجميع الأحياء التي تواجه فاشية الاحتلال.

من جهتها قالت الناشطة رتيبة النتشة من قائمة اليسار الموحد، ان محاولات المساس المنهجي بالوجود العربي الفلسطيني في أحياء القدس المحتلة، كما يتجلّى ذلك مؤخراَ هنا في الشيخ جرّاح وأحياء والبستان وسلوان وغيرها، لن تمر وشعبنا قادر على إحباط مخططات الاحتلال، مؤكد على ضرورة التوحد في مواجهة الهدم والتطهير العرقي والدفاع عن القدس وجميع حقوق المقدسيين السياسية والمدنية والاجتماعية كافة.