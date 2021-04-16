أسماء سلامة تكتب لوطن .. انتماءاتنا .. واجب علينا تأديته أم نتاج ما نعيشه

علمونا على مقاعد الدراسة كلمة انتماء، ولكنني لا أذكر الطريقة التي تم شرح هذا المفهوم من خلالها، أذكر أننا كنا نردد ضرورة الانتماء للوطن والأرض، والانتماء للعائلة أو القبيلة " عند الحديث عن العائلات الممتدة"، وعند الانخراط في سوق العمل بتّ اسمع الانتماء للمؤسسة أو الشركة، فما الذي يرسخ في أذهاننا عن هذا المفهوم، وكيف نقوم بتطبيقه على أرض الواقع..

قرأت على الشبكة العنكبوتية الكثير عن مفهوم الانتماء، فوجدت أن الانتماء لا يقتصر على جزء أو جهة معينة، بل أن شمولية المفهوم تغطي مجمل البيئات التي قد يتواجد فيها الفرد، ابتداء من الأسرة التي يولد فيها، غلى العائلة الكبيرة فالمدرسة والبلد التي يعيش فيها، ثم المؤسسة أو المكان الذي يعمل فيه، والدين الذي يؤمن به، والؤسسة الفكرية التي يتبنى منهجها الفكري... شعور داخلي يحرك توجهاتك وتصرفاتك ويقودها، ويوجه تلك التصرفات التي تندمج في المجمل مع باقي الأعضاء والشركاء في البيئة التي تتواجد فيها، بهدف تحقيق المصلحة العامة التي تخدم الجميع.

أصبت بنوع من الضياع حين حاولت إسقاط هذا المفهوم" النظري" للانتماء على واقع حياتنا الحالية، هل لدينا كل تلك الانتماءات فعلا؟؟ الصورة غير واضحة تماما... لتحقيق المصلحة العامة التي سيشعر بها الجميع، لابد من تضافر للجهود، والوصول لدرجة جماعية من الانتماء من كافة المشاركين والأعضاء، حيث لا يعقل أن يحقق انتماء فرد أو مجوعة أفراد " في ظل تخلي البعض الآخر عنه" المصلحة العامة، سيكون هذا مكمن الخلل الذي سيصيب الكيان، وبالتالي ستفتقد العدالة، من يجني المنفعة عليه أن يقدم الخدمات ويستعد للتنازل من أجل الآخر في بعض الأحيان، وبشكل أكثر تحديدا، التنازل عن المصالح الشخصية، إن كان هنا اتفاق على الثوابت العامة، والخطوط العريضة التي ترسم نهج الحياة، والتي تشكل السمة العامة لتلك البيئة أو التجمع.

ولكن هناك ربط بين قوة الانتماء، ومدى ما يحققه الشخص من مردود إيجابي مقابل المجهود الذي يقوم به، أو أدائه في الإطار الذي يتواجد فيه، وهنا يكمن السؤال، هل يأتي الانتماء نتيجة للمنفعة التي يحققها الإنسان، أم أنه يسبق المنفعة ليكون سبباً فيها، ايهما يسبق الآخر، وأيهما السبب في قوة الآخر...ويبدو أن العبارة صحيحة في الاتجاهين، إذا كان الانتماء قويا من كافة الأفراد، زادت المنافع للجميع، وإن كانت هناك منافع زادت قوة الانتماء .

بالنظر لما يقال لنا عن الانتماء، تتجلى الأهمية لهذا الشعور، ومدى ضرورة تعميقه في نفوس الأفراد، فما الذي يدفعنا للاحساس به وبالتالي سلوك ما يفرضه علينا .

بداية لا بد أن يكون الانتماء عن قناعة تامة، ولا يعيشه بحكم التقليد، أو كتحصيل حاصل، القناعة الراسخة في النفس عن أهمية البيئة والمحيط والأفكار والأهداف، هي التي تجعل من الشخص منتميا حقيقيا لها، ومبادرا في تقديم التنازلات من أجلها.

ثم أن مبدأ المساواة سبب آخر في تنمية هذا الشعور، أن تحس أن الجميع عليهم نفس الواجبات، ولهم نفس الحقوق، مع الابتعاد عن الفوقية في التعامل، فلا سلطة لأحد على الآخر، إلا بما يمنحه له الدور الذي يوكل إليه في خدمة الكيان أو البيئة التي يتواجد فيها، على أن يتم التنفيذ بكل تواضع وقرب من الآخر، فالهدف هو المصلحة العامة، وليس فرض السلطات والاستعراض بها.

ولكن ماذا لو رفض أحد هذا الانتماء، هل يتم إجباره عليه؟ لا يمكن تصور إجبار أحد على الإحساس بشيء، قد يجبر على القول أو الفعل ولكن الشعور الداخلي والإحساس والقناعة لا يمكن تغييرها بالإجبار، لن تتمكن من فرض مشاعر الحب أو الكراهية أو الحسد أو الخوف أو الحزن أوالسعادة، إلا إذا وضعت الإنسان في الجو الذي يستثير فيه تلك المشاعر، فقد تبدو سلوكيات البعض كدليل على درجة انتمائهم، ولكن جوهر الانتماء هو شعوري حسي، ومن أصعب الأمور أن تقوم بالتأكد منها، وقياسها، ولا يملك ذلك إلا من تنبع من داخله، فيكون انتماؤه طوعيا لا إكراه فيه.

فهل يمكن أن يكون ما نراه الآن من خلل في بعض الأماكن والفئات والمجتمعات من سلوكيات للأفراد، هو خلل في شعورهم بالانتماء لها، هل بات الشعور بالانتماء للعائلة ضعيفا، فنرى تلك الجرائم والمشاجرات التي تودي بحياة الأبرياء، ونرى المحاكم تعج بالقضايا بين أفراد العائلة الواحدة؟ وهل ضعف الانتماء هو ما يدفع هدم العائلة حلا سهلا وبسيطا حيث تطغى المصالح الشخصية الفردية على المصالح الأشمل...أم أن العائلة لم تنشيء أفرادها بالطريقة الصحيحة ولم تقدم لهم ما يحافظون عليه، وما يشعرهم بالانتماء لها.

هل ضعف الانتماء للقرية أو المدينة، هو ما يؤدي إلى التعديات وسوء استخدام المرافق العامة، وهو الذي يدفعنا لتشويه جمالها، وربما سرقة المال العام فيها.. أم أن تلك المجتمعات أهملت أفرادها ولم تراعيهم بالطريقة التي تضمن انتماءهم لها ؟

هل ضعف الانتماء لمكان العمل، هو ما يجعل البعض يتقاضون رواتبهم، وهم يندرجون تحت بند البطالة المقنعة، وقد يسيء البعض استخدام الصلاحيات الموكلة إليه في سبيل تحقيق مصالح شخثية على حساب المصالح العامة.. أم أن مكان العمل لم يعط للعاملين فيه حقوقهم، فبات المال هو المحرك الأساسي لهم، والغاية الكبرى في نظرهم؟

هل بات ضعف الشعور بالانتماء لهذا الوطن، سببا في الصمت عن كل ما يجري بحقه من اعتداءات وانتهاكات من الجميع، وهو ما يجعلنا نقترب من الشعور باللامبالاة تجاه أي اتجاه للتغيير للأفضل، وربما ما يفقدنا الأمل في القادم الأجمل... لا مجال أن يكون الوطن قد قصر في حق أبنائه، ولكن هل من يتولون تسيير الأمور ونعتبرهم المؤثرين والفاعلين ظلمونا ليضعف انتماؤنا؟

هل وصلنا بالمحصلة إلى مقولة" اللهم نفسي"، وباتت هي المحركة لنا ولسلوكنا، بدل انتمائنا لأي بيئة نتواجد فيها...