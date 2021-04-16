إصابة شاب بعيار "إسفنجي" وآخرين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب شاب بعيار "إسفنجي"، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بعيار "إسفنجي" في ظهره، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

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