25 عاماً.. "وطن" يتسع للجميع

وطن: في مثل هذا اليوم السابع عشر من نيسان 1996، انبثق في الأراضي المحتلّة، أول صوت إعلامي مستقل، حمل هموم الشعب الفلسطيني الوطنية والاجتماعية.

ولدت "وطن" قبل 25 عاماً، كصوت حرّ في فضاء إعلامي محتكر ومكبّل من الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يستغل وسائل إعلامه لبث روايته الوحيدة، ليكون أول محطة تلفزة محليّة بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية.

كانت انطلاقة "وطن" ضرورة وطنية نظرا للحاجة إلى وجود إعلام وطني ديموقراطي تعددي، يكسر احتكار رواية الاحتلال الموجّهة، ويقدّم رواية وطنية فلسطينية تستند إلى إرث الشعب الثقافي والحضاري والوطني، موظفاً بذلك كل إمكانياته وطاقاته رغم محدوديتها، لخدمة ذلك الهدف الأسمى، متبنياً في الوقت ذاته قضايا المواطن وحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز المناخ الديمقراطي بما يدعم مبادىء الحرية والتعددية والتسامح وصوت المرأة، حيث كان صوت الوطن والمواطن البوصلة التي توجهه.

لم تكن الطريق معبّدة أمام "وطن" منذ انطلاقتها وحتى اليوم، بل عصفت بها محطات عديدة، كادت تنهي عملها، لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل فرسانها لكي تواصل "وطن" عملها وتأدية رسالتها.. كان أخطرها اقتحام استديوهات ومكاتب "وطن" وتدمير كل محتوياتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحه مدينة رام الله في أوج الانتفاضة الثانية عام 2002 ، حيث دمر جيش الاحتلال الاستديوهات وصادر جميع أجهزة ومعدّات "وطن" الإعلامية، في محاولة لإسكاتها، كما قام بالسيطرة على بث التلفزيون، ولكن "وطن" استطاعت النهوض من بين الدمار والعودة للعمل بإمكانيات متواضعة.

وتجددت محاولات الاحتلال، عام 2012، فاقتحم مقر " وطن " وصادر معداتها وأجهزتها احتجزت العاملين فيهما، ما تسبب في وقف بثها التلفزيوني والإخباري، إلّا أن "وطن"، كان لها رأي آخر، فنهضت مرة أخرى من بين الدمار لتواصل مسيرتها الإعلامية بإقدام ومهنية ، ومازالت اجزهتها ومعداتها محجوزة لدى الاحتلال حتى يومنا هذا .

25 عاماً، لم يساور الشك إيمان "وطن" ، بضرورة مواصلة العمل الإعلامي وتطويره، حتى أصبحت، فنجحت بتطوير أدواتها الإعلامية ومواكبتها الحداثة والتطور في الإعلام الحديث، دون أنْ تجنح بوصلتها الفلسطينية، وقيم المواطنة والديمقراطية والتعددية والنسيج الاجتماعي والتحرر الوطني، فكانت وما زالت وطن صوت حر لضميرٍ حر يتسع للجميع .

تفتخر "وطن" خلال مسيرتها بتخريج مئات الصحفيات والصحفيين في المشهد الإعلامي الفلسطيني والعربي الدولي ، أضافوا لها وأضافت لهم، وهم الذين يفخرون ببدايتهم الأولى في "وطن" التي انطلقوا منها إلى فضاء الإعلام.

وتفخر "وطن" بأنها اصبحت اليوم شبكة إعلامية ، تضم "تلفزيون وطن، وكالة وطن، إذاعة وطن، أكاديمية وطن للتدريب، ومركز وطن للأبحاث ودراسات المستقبل"... كل ذلك ما كان ليتم، لولا حافز الرسالة الوطنية والاجتماعية التي عملت عليها " وطن ".

واستطاعت "وطن" خلال مسيرتها الحفاظ على هويتها، وانحيازها للحقيقة، رغم الظروف المحلية والعربية والدولية، وما شهدته المنطقة من تقلّبات وتغيرات أثّرتْ في عمل المؤسسات الإعلامية، ونجت "وطن" بهويتها الوطنية.

وبالرغم من الاستهداف المباشر، لم تكتفِ "وطن" بالحفاظ على بقائها، إنما تطوّرت في طرح وتنوّيع برامجها، فكانت من أوائل المؤسسات المحلية في مجال "الصحافة الاستقصائية"، فأنتجت عشرات التحقيقات، كما حصدت العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية عن تحقيقاتها الاستقصائية .

25 عاماً .. حملت " وطن " الهم الوطني واتسعت للجميع

25 عاماً.. وما تزال "وطن" تؤمن بفلسطين التاريخية محدداً وحيداً لسياستها التحريرية.

25 عاماً.. ووطن تؤمن أنّ فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 هم خط الدفاع الأول عن هوية فلسطين وروحها.. وحائط الصد لمخططات التهويد والترحيل.

25 عاماً.. و"وطن" منبر المهمشين ومن يخبئون الوطن في صدورهم، ويقبضون على مفاتيح عودتهم في مخيمات الشتات.

25 عاماً.. و"وطن" رسالة الأرض والوطن إلى الأسرى، وصوت الأسرى للوطن، الذي ينبض بصبرهم وصمودهم.

25 عاماً .. و" وطن " تتحدث لغة الشباب وتجسد أحلامهم وتنبض بعطاء المرأة وترسم بصوت الجماهير حدود الوطن .

25 عاما .. و" وطن " صوتُ التعددية واحترام الاخر ....

25 عاماً .. و " وطن " صوتٌ حر لضميرٍ حر .....

25 عاماً.. "وطن" يتسع للجميع