دولة الاحتلال تلغي فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

وطن: أوعز وزير الصحة في دولة الاحتلال، إلى المدير العام للوزارة، بإصدار قرار لإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك على ضوء انحسار جائحة كورونا وتراجع الحالة الوبائية.

وأوضح بيان صدر عن وزير الصحة، أنه وجه المدير العام للوزارة، ليفي، للتوقيع على القرار ليدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء أن القرار اتخذ بعد التشاور مع المختصين الذين أكدوا أنه "لم تعد هناك حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة نظرا لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس".

وشدد البيان على أن القرار بفرض ارتداء الكمامات "لا يزال ساريا في الأماكن المغلقة". علما بأن حكومة الاحتلال كانت قد اتخذت قرار فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في نيسان/ ابريل 2020، مع بدء تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب وزير الصحة فإن "مستوى الإصابة بالفيروس منخفض جدًا بفضل حملة التطعيم الناجحة، وبالتالي يمكن المصادقة على المزيد من التسهيلات"، مشددا على ضرورة "التجهز بكمامة لدخول الأماكن المغلقة".