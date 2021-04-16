مستوطنون يستولون على "كهف" ويتلفون محاصيل زراعية في الخليل

وطن:، استولت مجموعة، ظهر اليوم الجمعة، من المستوطنين على "كهف" وأتلفوا محاصيلاً زراعية للمواطنين في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أنّ مجموعة من مستوطني مستوطنة "حفات ماعون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا، استولوا على "كهف"، تعود ملكيته لعائلة داود، وأطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين وأتلفوا محاصيلهم الزراعية بمنطقة مغاير العبيد بمسافر يطا، في حين يأتي هذا الاعتداء بالرغم من وجود حكم قضائي من محاكم الاحتلال يمنع دخول المستوطنين لتلك المنطقة.

وكان المواطنون قد تمكنوا من انتزاع هذا القرار بعد محاولة المستوطنون الاستيلاء على تلك المنطقة قبل عدة أعوام.

يُشار إلى أنّ اعتداءات المستوطنين على المواطنين في عدّة مناطق بالضفة تكون شبه يومية، وتتم تحت حماية جيش الاحتلال.