11 وفاة و1138 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، hgيوم الجمعة، عن تسجيل 11 وفاة و1138 إصابة بكورونا و1205 حالات تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 3302 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 387، بينهم 284 خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 88304، بينهم 20928 حالة نشطة، و66648 متعافيًا، و728 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 32797 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح، تكفي 40800 شخص.