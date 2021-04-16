البرازيل: وفيات كورونا من الرضع والأطفال كبيرة

وطن: قالت الدكتورة فاطمة مارينيو، وهي عالمة أمراض وبائية في جامعة ساو باولو البرازيلية إن فيروس كورونا تسبب في وفاة 2060 طفلا دون سن التاسعة، من بينهم أكثر من 1300 رضيع.

وأكدت مارينيو أن هناك اعتقادا خاطئا بأن الأطفال ليسوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس، كاشفة أن هناك زيادة تقدر بـ10 أضعاف بالوفيات الناجمة عن الإصابة بعوارض غير مبررة في الجهاز التنفسي.

وذكرت أنها شهدت خلال بحثها ارتفاعا في هذه العوارض بين الأطفال البرازيليين، مبينة أن هذه المتلازمة النادرة هي حالة صحية خطيرة تم تحديدها حديثا مرتبطة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 وتميل إلى التأثير على الأطفال حتى ستة أسابيع بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وكان منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، إديرلون ريزيندي، قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير، ليتجاوز 11 ألفا، وليشكل 52.2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وفي الإجمال، أودى الوباء بحياة 365954 شخص في البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، وهي ثاني أعلى حصيلة وفياة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

المصدر:(روسيا اليوم)