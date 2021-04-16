مركز غاماليا: لقاح" سبوتنيك-V " يحمي الحيوانات من فيروس كورونا

وطن: ذكر مدير مركز غاماليا الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن لقاح " سبوتنيك V "الروسي، يمكن أن يحمي الحيوانات وبشكل جيد من فيروس كورونا المستجد، مشددا بالوقت نفسه على أنه ينبغي تلقيح الناس أولا، لمنع انتشاره بين الإنسان والحيوان.

وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": أنا متأكد من أن لقاح "سبوتنيك V" سيحمي الحيوانات أيضا وبشكل جيد، ولكن في البداية ينبغي تلقيح الناس".

وشدد على ضرورة تلقيح الحيوانات، ليس فقط لحمايتها، ولكن أيضا لمنع انتشار الفيروس بين الإنسان والحيوان.

وأشار غينتسبورغ إلى أن مركز غاماليا اختبر لقاح"سبوتنيك V" على الحيوانات، لافتا إلى إجراء كافة التجارب قبل السريرية عليها .

وختم قائلا " فلذلك بوسعنا القول بكل ثقة إن اللقاح يعمل".

المصدر: (سبوتنيك)