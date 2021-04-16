الاحتلال يمنع المصلين من الاعتكاف في المصلى القبلي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، معتكفين من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بعد الانتهاء من صلاة التراويح بالمسجد، واعتقلت نحو ثمانية معتكفين وأخرجتهم من ساحات المسجد قبل تركهم.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان مساء اليوم في باب العمود والساهرة بالقدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي من شهر رمضان.

واعتقلت الوحدات الخاصة "المستعربين" شابا من باب العمود واقتادته إلى مركز صلاح الدين بالقدس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت بكثافة نحو المصلين أثناء خروجهم من بوابات البلدة القديمة بالقدس والشبان، واعتدت عليهم بالضرب والدفع.