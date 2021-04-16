طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات عنيفة على عدد من المواقع في قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً في الممتلكات.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال من نوع "إف16" قصفت بصاروخين موقعاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً قرب مطار غزة المدمر، ما أدى الى إحداث أضرار جسيمة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل أرضاً زراعيةً شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أحدث حفرة عميقة في المكان.

(وفا)