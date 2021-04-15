بمناسبة يوم الأسير... إيقاد "شعلة الحرية" أمام ضريح الرئيس الراحل برام الله

وطن: أوقدت فعاليات رسمية وأهلية وشعبية، "شعلة الحرية" أمام ضريح الرئيس اراحل أبو عمار إيذانا ببدء فعاليات يوم الأسير.

وجرت الفعالية بحضور ممثلين عن الفصائل، والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى.

وقال أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى إن في إيقاد الشعلة "تأكيد على وفائنا للحركة الفلسطينية الأسيرة، وتأكيد للاستمرار على نهج هؤلاء الأسرى".

وأضاف أن الأسرى يقفون رأس الحربة في الصراع مع الاحتلال.

وتابع "في هذا اليوم نعلن عن بدء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني التي ستتواصل هنا، وفي مخيمات اللجوء والشتات وعواصم الدول الأوروبية".

وقال: "في إيقاد الشعلة من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات رمزية خاصة فقضية الأسرى كانت ثابتا من الثوابت الفلسطينية، وحاضرة لديه".

وقال قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية) في كلمة له خلال الفعالية، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 4500، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، و26 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما.