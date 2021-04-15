حالتا وفاة بـ"كورونا" وأربع إصابات جديدة في صفوف جالياتنا بالعالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتينا في دولتي قطر والسعودية، لترتفع حالات الوفاة إلى 395 حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 13329.

وأفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد حسن سعدي دلول (46) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

كما أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى تونس، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السفارة ووضعهما الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 7 إصابات.

فيما أشارت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، إلى تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الاصابات الى 27 اصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقة، وأكدت السفارة أنها الاوضاع الصحية والمعيشية للطلبة وتقف عند احتياجاتهم.

ولفتت سفارة دولة فلسطين لدى قبرص، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات إلى 3.