اشتية يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي دعم مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة

وطن: بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرنس، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، سبل دعم البنك لعدد من المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة.

وأكد اشتية خلال اللقاء أهمية تماشي أولويات دعم البنك الأوروبي لمشاريع التنمية مع خطط التنمية الحكومية، بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة الى توسعة قاعدة الاستفادة للشركات الصغيرة.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قدمت العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، بالإضافة الى الاستثمار في قطاع الزراعة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة أن الحكومة قد قامت في هذا السياق بتقديم أراضي الدولة والأوقاف من اجل إقامة الشباب لمشاريع تنموية عليها.