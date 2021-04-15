الإغاثة الزراعية وجامعة خضوري يفتتحان خزان مياه في اراضي الجامعة المهددة

وطن: افتتحت جامعة فلسطين التقنية-خضوري والإغاثة الزراعية، الخميس، خزان مياه لغرض ري أراضي الجامعة المهددة من قبل الاحتلال، والمحاذية للمعسكر الاحتلالي، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالاضافة الى زراعة ما يزيد عن 3 دونمات من تلك الاراضي بأشجار الافوكادو والأشجار الاستوائية المثمرة ضمن مشروع أمينكا3 الذي تنفذه الاغاثة الزراعية بالشراكة مع اوكسفام بتمويل من الحكومة الاسترالية.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس الجامعة نور الدين ابو الرب، ومدير عام الإغاثة الزراعية منجد ابو جيش، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية ومساعدي الرئيس نافع عساف ومدير الاغاثة الزراعية في الشمال عاهد زنابيط ، وعمداء الكليات، وكادر وطلبة كلية الزراعة، وممثلي عن مديرية وزارة الزراعة في طولكرم و فصائل العمل الوطني.

بدوره أكد أبو الرب أن بناء وتجهيز الخزان وزراعة الاشجار الاستوائية يأتي نتاجا لشراكة حقيقية وتنموية فاعلة ومؤثرة بين الجامعة والاغاثة الزراعية، واستكمالا لمشروع إنقاذ وإعادة تشغيل بئر الجامعة الذي تم ايقافه قبل سنوات بفعل حريق افتعله الاحتلال وحال دون تشغيله.

وأوضح أبو الرب ان تنفيذ هذا المشروع يعتبر من المشاريع التنموية الحقيقية، باعتباره مشروعا اقتصاديا وانتاجياً، يستطيع طلبة الجامعة الاستثمار فيه وتمكينهم من استثمار هذه المساحات في اثراء معارفهم العلمية من خلال المشاهدات الميدانية، ونقل الطالب الى الحقل والعمل الميداني الانتقال من الاطار النظري الى التطبيق العملي.

من جانبه أوضح أبو جيش أن مشروع خزان المياه وزراعة الاراضي المجاورة للخزان بالأشجار الاستوائية، يعتبر من المشاريع الحيوية الهامة بحكم موقعه المتقدم بالقرب من جدار الفصل العنصري، من جهة، وما يحمله من مضامين تنموية ومجتمعية من جهة أخرى.

وبين أبو جيش ان جامعة فلسطين التقنية - خضوري تعتبر من أهم الشركاء الفاعلين على مستوى الجامعات الفلسطينية ، وأبدى استعداد الاغاثة الزراعية تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الزراعية مع الجامعة، سعياً لتحقيق التكامل بين خضوري بتاريخها الزراعي العريق والاغاثة الزراعية بخبراتها ومشاريعها الطموحة.