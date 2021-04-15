أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

وطن: دخل أسيران، اليوم الخميس، عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن الأسير شادي موسى (45 عاما) من جنين، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأضاف ان الأسير موسى هو أحد الأسرى المرضى، حيث عانى على مدار سنوات اعتقاله من ظروف صحية صعبة، جراء إصابة في الرأس تعرض لها أثناء اعتقاله، حيث مكث فترة طويلة في المستشفى، وواجه الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

كما أصيب موسى بجلطة قلبية مرتين في عامي 2009 و2019، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس، ويقبع حاليا في سجن "عسقلان".

كما دخل الأسير الكاتب والشاعر كميل أبو حنيش من نابلس، عامه الـ19 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، لكنه تعرض للاعتقال قبل ذلك مرات عدة، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات.

والأسير أبو حنيش من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعلى الماجستير في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية، كما أنه كاتب وشاعر أصدر عدة روايات، أبرزها الكبسولة، ومريم مريام، وعقدة العصفور قصة قصيرة، وكتاب أدبي فلسفي بعنوان جدلية المكان والزمان في الشعر العربي، وكتاب مشترك مع الأسير وائل الجاغوب بعنوان التجربة التنظيمية والسياسية في السجون، إضافة إلى مجموعة من الدراسات الأدبية والسياسية المحكمة، وعشرات المقالات الأدبية والسياسية.