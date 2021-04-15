الرجوب يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لعقد الانتخابات في القدس

وطن: وضع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح،جبريل الرجوب، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وخاصة على صعيد ملف الانتخابات.

وأكد الرجوب خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مدينة رام الله، على ضرورة وجود ضغط دولي وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي لإجبار الاحتلال على عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس.

ولفت الرجوب إلى أن الاحتلال يحاول بشتى الطرق افشال جهود إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

بدوره، أكد بورغسدورف أن من حق الفلسطينيين إجراء الانتخابات على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات القائمة.

وأشار بورغسدورف إلى أن الاحتلال لا يملك الحق بعرقلة عقد الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما يستطيع من جهود لضمان اجراء الانتخابات في مدينة القدس من خلال الضغط باتجاه فتح صناديق الاقتراع وتوجه المقدسيين للتصويت في القدس الشرقية.