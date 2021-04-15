الخارجية: ننتظر موقفا حازما من إدارة بايدن تجاه الاستيطان

وطن: قالت وزارة الخارجية، الخميس، إنها تنتظر من المجتمع الدولي "بكافة مكوناته، وخاصة الإدارة الأمريكية"، موقفا حازما قويا يُجبر الاحتلال على وقف الاستيطان.

وأشارت "الخارجية" إلى أن "سلطات الاحتلال صعّدت من عمليات البناء الاستيطاني وشق الطرق والأنفاق الضخمة في الضفة الغربية، وتركزت بشكل أساسي في القدس الشرقية ومحيطها".

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات من شأنها "خلق صعوبات وعراقيل أمام فرص الحل السياسي التفاوضي، وإغلاق الباب نهائيا أمام تحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها".

وقالت إن إعلانات البناء الاستيطاني المتتالية، التي كان آخرها المصادقة على إقامة 540 وحدة جديدة في مستوطنة "هارحوما"، وقرب استكمال شق شوارع وأنفاق استيطانية، دليل قاطع على تعمّد إسرائيل تقويض الجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام وتخريبها.

وأضافت "فلسطين تنتظر من المجتمع الدولي بكافة مكوناته وعلى رأسه إدارة الرئيس جو بايدن، موقفا حازما قويا يجبر إسرائيل على وقف الإجراءات الاستيطانية".