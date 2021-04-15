حزب الشعب يدين ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة، ويؤكد على المشاركة الكاملة للمقدسيين في الانتخابات

وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته الشديدة لممارسات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، وما تشمله من تصعيد في جرائم الاستيطان والتطهير العرقي ومصادرة لحقوق المقدسيين، مجدداَ موقفه الداعي إلى مقاومة ممارسات الاحتلال وتفويت الفرصة على مخططاته في المدينة المقدسة، بما في ذلك وجوب ضمان حق المقدسيين في المشاركة الكاملة والحرة بالانتخابات في مدينتهم.

وقال الحزب في بيان صدر عنه ظهر اليوم الخميس، إن تصعيد الاحتلال في الفترة الأخيرة بالتزامن مع الانتخابات العامة الفلسطينية لممارساته الفاشية بحق مدينة القدس وأهاليها، من إمعان في هدم المنازل وتهجير سكانها، واعتقال وتوقيف عشرات المواطنين المقدسيين يومياَ وإبعادهم عن مدينتهم وسحب هوياتهم وقطع التأمينات عنهم، ومنهم مرشحين على قوائم الانتخابات، وفض اجتماعات وقمع أنشطة سلمية، ومواصلة المساس بالمقدسات الدينية ومنها المسجد الأقصى، تأتي كلها في إطار سياسة الاستيلاء على الأراضي والعقارات وتوسيع عمليات الاستيطان والتطهير العرقي، ومصادرة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للمقدسيين، ومحاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية وشعبهم الفلسطيني.

وفيما توجه الحزب بالتحية للمقدسيين وأشاد بصمودهم في وجه جرائم الاحتلال، وبتمسكهم بحق مشاركتهم الكاملة بالانتخابات الفلسطينية، داعياَ الكل الفلسطيني لإسنادهم والالتفاف حول موقفهم، طالب أيضاَ المجتمع الدولي، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، بتحمل مسؤولياتهم لإجبار سلطات الاحتلال على وقف ممارساتها الإجرامية في القدس المحتلة، والعراقيل التي تضعها أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في المدينة، والعمل الجدي من أجل ضمان حق المقدسيين في المشاركة الكاملة والحرة فيها تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وختم الحزب بيانه، بدعوة قائمة (اليسار الموحد) وجماهير وفعاليات شعبنا المقدسيين، للمشاركة الفاعلة في اللقاء التضامني الذي يعقد مع أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وذلك يوم غداَ الجمعة الموافق 16/4/2021 تمام الساعة الثالثة بعد الظهر قبالة المنازل المهدمة، وفي المظاهرة الاحتجاجية عند الساعة الرابعة بعد ظهر في المكان واليوم ذاته، وذلك احتجاجاَ على عمليات الهدم والإخلاء التي يتعرض لها سكان الحي.