كورونا عالميا: حصيلة الوفيات تقترب من عتبة الـ3 ملايين والإصابات تقارب الـ139 مليونا

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الخميس، أن حصيلة أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تقترب من عتبة الـ3 ملايين وفاة، بواقع مليونين ونحو989 ألفا، فيما تقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من عتبة الـ139 مليونا، مسجلة 138 مليونا واكثر من 973 ألف إصابة، تعافى منهم 114 مليونا وما يقارب من 487 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء زيادة كبيرة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 804 آلاف و360 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,577 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (3,462 وفاة)، والهند (1,037 وفاة)، وأميركا (915 وفاة)، وبولندا (803 وفيات)، والمكسيك (592 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا خلال يوم واحد كانت على التوالي: الهند (199,569 إصابة)، واميركا (78,439 إصابة)، والبرازيل (75,998 إصابة)، وتركيا (62,797 إصابة)، وفرنسا (43,505 إصابات).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (578,092 وفاة)، والبرازيل (362,180 وفاة)، والمكسيك (210,812 وفاة)، والهند (173,152 وفاة)، وبريطانيا (127,161 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,149,223 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ14 مليونا بواقع (14,074,564 إصابة)، والبرازيل (13,677,564 إصابة)، وفرنسا (5,149,834 إصابة)، وروسيا (4,675,153 إصابة).