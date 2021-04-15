وفاة الكاتب المصري مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض

وطن: توفي، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 85 عاماً.

ويشار إلى أن الكاتب أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديراً لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكرياً باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديراً لتحرير الأهرام.

وفي عام 1980 شغل أحمد منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 ولغاية 1991، ومن عام 1991 لغاية 1993.