حماس: استمرار اعتقال السعودية لعشرات الفلسطينيين دون تهمة "خطيئة قومية وتعارض قيم العروبة"

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الخميسـ، إنه آن الأوان لإطلاق سراح الدكتور محمد الخضري ونجله وإخوانه الفلسطينيين جميعا من السجون السعودية، وتحديدا أن الأمة تعيش أيام شهر رمضان المبارك.

وبين برهوم في تصريح صحفي أن الواجب الديني والقيمي والأخلاقي يحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فورا وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة.

وأكد أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لبقاء الدكتور الخضري وإخوانه معتقلين، مضيفاً أن الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم.

من جهته، أكد حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أن استمرار اعتقال السلطات السعودية لعشرات الفلسطينيين دون أي تهمة أو ذنب وفي ظروف اعتقال قاسية، "خطيئة قومية وتعارض قيم العروبة".

وأضاف في تصريح، بأن هؤلاء المعتقلون عملوا لصالح القضية الفلسطينية وفي إطار القوانين السعودية، لذا "ندعو السلطات السعودية وفي ظل أجواء شهر رمضان المبارك إلى الإفراج الفوري عنهم".