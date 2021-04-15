وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 14 وفاة، و1717 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2052 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم (1)، نابلس (4)، قلقيلية (1)، طوباس (2)، جنين (1)، قطاع غزة (5).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (63)، نابلس (183)، قلقيلية (11)، طوباس (34)، سلفيت (21)، الخليل (73)، جنين (66)، ضواحي القدس (6)، رام الله والبيرة (65)، بيت لحم (30)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (1162)، لافتة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 5531 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (72)، نابلس (304)، قلقيلية (45)، طوباس (39)، سلفيت (2)، الخليل (199)، جنين (203)، ضواحي القدس (9)، رام الله والبيرة (75)، بيت لحم (40)، أريحا والأغوار (14)، قطاع غزة (1050).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 177 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 516 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة وغزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح.