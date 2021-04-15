لجنة الانتخابات لـ"وطن": وردتنا شكوى واحدة تتعلّق بممارسة تهديدات وضغوطات على المرشحين

رام الله-وطن: أكّد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، صباح اليوم، الخميس، أن اللجنة تلقّت حتى الآن شكوى واحدة بخصوص تعرّض أحد المرشحين للانتخابات لتهديدات وضغوط.

وأوضح كحيل لـوطن، أن الشكوى الوحيدة التي تسلّمتها اللجنة قدمها المرشح عن قائمة "المستقبل" حاتم شاهين، أول أمس الثلاثاء، إثر تعرّض منزله ومكتبه لإطلاق نار في الخليل.

ونوّه كحيل، إلى أن المشتكي قال إن عمليتي إطلاق النار على منزله ومكتبه، جاءتا على خلفية ترشحه للانتخابات، ولكن الأمر بحاجة لتحقيقات، حتى نعرف السبب والخلفيّة.

وأكّد كحيل، أنّ لا تفاصيل لدى لجنة الانتخابات حتى الآن حول سبب إطلاق النار على منزل ومكتب المرشح، أو من قام بذلك.

وفي سؤاله حول وجود تهديدات أو ضغوطات يتعرّض لها المرشحون (؟).. قال إن اللجنة تتعامل فقط مع ما يردها من شكاوى، وحتى الآن لم تتلق سوى هذه الشكوى بشكل رسمي ومكتوب.

موضحاً أنه وبناءً على مذكرة تفاهم موقّعة بين لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)؛ تقوم لجنة الانتخابات بتحويل الشكاوى للهيئة المستقلة، التي بدورها تقوم بإجراء التحقيقات، بالتنسيق والمتابعة مع اللجنة، وإذا ثبت أن سبب الضغط هو الانتخابات، نتابع مع الجهات المعنية والنيابة العامة.

وقال كحيل: نحن نتعامل بشكل رسمي فيما يخص التحقيقات، ولا نتعامل مع ما يُثار دون شكاوى مقدمة لنا.

من جهتها، دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، حادثتي إطلاق النار على منزل المحامي شاهين الواقع في منطقة بئر المحجر، وعلى مكتبه الواقع وسط البلد بالقرب من دوار ابن رشد بمدينة الخليل.

وطالبت الهيئة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، النيابة والشرطة بالتحقيق في الحادثتين، مشددةً على ضرورة منع التحريض على بعض القوائم الانتخابية وعلى بعض التيارات الحزبية تحت أي ذريعة.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة بما يضمن نزاهة وسلاسة سير العملية الانتخابية.