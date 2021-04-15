الاقتصاد تحدد أسعار 3 أصناف غذائية

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن تحديد السقف السعري الاعلى للمستهلك لسلعتي اللحوم( لحم العجل الطازج والمجمد، ولحم الخروف الطازج، والدجاج) بالإضافة الى سلعة زيت الذرة ودوار الشمس.

وشددت الوزارة في بيانها إن السلع الأساسية متوفرة في السوق وتلبي حاجة المواطنين داعية المواطنين الى عدم المبالغة في شراء السلع الاساسية والتي تخضع لمراقبة ومتابعة مستمرة

وحثت الوزارة التجار إلى مراعاة ابناء شعبنا في الشهر الفضيل وعدم المغالاه تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية في الوقت ذاته المواطنين التقدم باي شكوى عبر الرقم 129.