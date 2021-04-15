الرجوب: الانتخابات ستجري رغماً عن الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية

وطن: جدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، صباح اليوم الخميس، تأكيده أن الفصائل توافقت على ثلاث عناصر بخصوص الانتخابات الفلسطينية المنتظرة، حظيت بإجماع كل الشعب الفلسطيني:

أولا: الانتخابات هي الطريق لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتجديد شرعية النظام السياسي

ثانيا: الانتخابات هي شكل من أشكال الصدام مع الاحتلال، لفرضها وفرض نتائجها

ثالثاً: أن تجري الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، دون أي تدخل من جانب الاحتلال، سواء في القدس الشرقية أو المحافظات الجنوبية.

وأكد الرجوب في تصريحات عبر الإذاعة الرسمية تابعتها وطن، أن العناصر الثلاثة، أُقرت في جلسات الحوار الثنائية بين حركتي فتح وحماس، وموافقة كافة الفصائل عليها، إضافة للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتاريخ 15 يناير/كانون ثاني، والذي يؤكد إجراؤها في كافة الأراضي الفلسطينية وبتواريخ محددة.

وقال الرجوب: نؤكد أنه لا يجود أي تغيير من جبانا، ونحن متمسكون بهذه الركائز الثلاث.

وشدد الرجوب على أن "الانتخابات ستجري في كافة الأراضي الفلسطينية رغماً عن الاحتلال، وهذا مبدأ لا يخضع للنقاش".

وأضاف: جهدنا اليوم يجب أن يتركز في علاقتنا واتصالاتنا بالمحافل الدولية، سواء في مؤسسات الأمم المتحدة، أو بالأطراف التي كانت دوماً تحث الفلسطينيين على إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي.

وجدد الرجوب رفض الحركة لأي تدخل في القدس أو غيرها، وهذه مسألة لا تخضع للنقاش، ونحن نتابع الأمر مع كافة دول العالم.

وقال: الاحتلال وبعض الأطراف التي تتساوق معه، لا يريدون إجراء هذه الانتخابات، لأنهم لا يريدون تجديد شرعية النظام السياسي وإنهاء الانقسام.

وفي سؤاله حول السيناريوهات المطروحة، في حال عدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس (؟).. قال الرجوب: "يوجد سيناريو واحد فقط، وهو أن تجري الانتخابات كما جرت سابقاً في كافة الأراضي الفلسطينية، لأنها قضية جوهرية بالنسبة لنا ومدخلاً للاشتباك مع الاحتلال، ولا خيار أمامنا غير ذلك، ولن نستسلم للاحتلال في هذا الأمر".

مؤكداً ان الاحتلال يسعى لأن تجري الانتخابات على مقاسه "وهذا لن يحصل"، والعناصر التوافقية الثلاث ثابتة ولن تخضع للنقاش داخلياً ولا إقليمياً ولا دولياً.

وقال: إذا قبلنا باشتراطات الاحتلال حول الانتخابات، معناه أننا قبلنا بصفقة القرن، والمجتمع الدولي متفق معنا.

موضحاً أن تدخلات الاحتلال لا تقتصر على منع الانتخابات في القدس، إنما هناك اعتقالات تتم لتعطيلها، مثل اعتقال أحد المرشحين عن قائمة "القدس تجمعنا" ناجح عاصي وغيره، واعتقال متحدثين باسم القوائم الانتخابية، وهذا كلّها من أجل إحباطنا.

مشددا على أنه "يجب أن نتمسك بالانتخابات، ولكن ليس على حساب الوحدة الجغرافية الواحدة للأراضي المحتلة عام 1967".

موضحاً أن الهدف الوحيد للاحتلال، منع إقامة الدولة الفلسطينية، لأن شرط إقامتها قائم على الوحدة الوطنية.

ودعا الرجوب إلى خلق بيئة محلية مواتية للانتخابات والعملية الديمقراطية، وتوفير الأجواء، بعيداً عن التوتر والاستفزاز.

وتمنى الرجوب على بعض المسؤولين الفلسطينيين ألّا يتحدثوا عن مسألة "تأجيل الانتخابات"، لأن وقع ذلك ليس بالسهل على المواطن، وضرورة إعطاء الناس أملاً وتحفيز الناس على قيم ومصالح وطنية، بما يعزز أسباب صمودهم وصلابة موقفهم في مواجهة الاحتلال.

مؤكداً أن موضوع إجراء الانتخابات في القدس أمر مبدأي، لا نقاش حوله، ولا دولة أو انتخابات أو عاصمة بدونها، ترشيحا وانتخابا.