" وطن " تحصل على الدرع الفضّي من " يوتيوب " القناة الإخبارية الأكثر مشاهدةَ في فلسطين

وطن للانباء : حصلت شبكة وطن الإعلامية على الدرع الفضًي من شركة " يوتيوب " العالمية ، وذلك باعتبارها القناة الإخبارية الأكثر مشاهدةَ في فلسطين .

وتعد قناة " وطن " على يوتيوب حاضنةً لكل برامجها الحوارية والسياسية والإجتماعية والصحية ، وكذلك الوثائقية الى جانب تقاريرها الإخبارية المنوعة.

وتجاوز عددُ المشاهدات على قناة "وطن " في يوتيوب منذ إنشائها أكثر من " 42" مليون مشاهدة في فلسطين والعالم ، حيث يجد المشترك في قناة " وطن " على يوتيوب مادةً ثريةً ومتنوعة توائم بين مختلف التوجهات والتطلعات.

ويأتي حصول " وطن " على الدرع الفضي من " يوتيوب " في وقت تستعد فيه " وطن" للاحتفال باليوبيل الفضّي لتأسيسها ، حيث إنطلقت اشارة بثها قبل خمسة وعشرين عاماً .

وتأسست " وطن " عام 1996 كأول تلفزيونٍ محليٍ مستقلٍ في فلسطين ، كما عملت " وطن " على مدار " 25" عاماً على تطوير المؤسسة لتصبح من أهم الشبكات الإعلامية في فلسطين ، حيث تضم اليوم كل من " تلفزيون وطن ، وكالة وطن للانباء ، إذاعة وطن ، أكاديمية وطن للتدريب ، ومركز وطن للابحاث ودراسات المستقبل " .

ومرّت " وطن " في محطاتٍ كثيرة على مدار خمسة وعشرين عاما ، لتدفع " وطن " ثمناً لحريتها من خلال الاستهداف المباشر لها من قبل الاحتلال الذي صادر أجهزتها ومعداتها عامي " 2002 و 2012 " بعد ان اقتحم مقرها وعاث فيه الخراب والدمار ، ولا تزال " وطن " تلاحق الاحتلال في المحافل الدولية القانونية على جريمته التي ارتكبها .

وبالرغم من الاستهداف المباشر لها كانت" وطن " من اوائل المؤسسات الاعلامية العاملة في فلسطين تتخصص في مجال " الصحافة الاستقصائية " حيث انتجت عشرات التحقيقات الاستقصائية الجريئة ضمن وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن.

كما حصدت " وطن " العديد من الجوائز المحلية والدولية عن تحقيقاتها الاستقصائية وبرامج " المساءلة" التي انتجتها ولاتزال تعمل عليها.