3 إصابات بجرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

وطن: أصيب بعد منتصف الليلة الماضية، ثلاثة شبان بجراح متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار جديدة في مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل عام 1948.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، وأسعفت المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

كما وأصيب شابان بجراح وصفت خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت بعد منتصف الليلة الماضية، في مدينة رهط بالنقب.

وقالت مصادر أوليّة إنّ الجريمة وقعت في الحي رقم 21، وأن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان ونقلت المصابين لمستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وأصيب، مساء أمس الأربعاء، في بلدة الفريديس شاب (20 عامًا) بجراح وصفت بالخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار في البلدة.

وقامت طواقم الاسعاف بنقل المصاب الى مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة لتلقي العلاج. وزعمت الشرطة أنها شرعت التحقيق في ملابسات الجريمة.