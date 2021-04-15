محكوم بالسجن لمدة 25 عاماً ... الأسير شادي موسى يدخل عامه الـ20

وطن: دخل الأسير شادي فيصل عطا موسى (44 عاما) من قرية مركة جنوب محافظة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير موسى قد تعرض لإصابة بالغة في الرأس خلال مطاردة الاحتلال له عقب اعتقاله في 15.4.2002، وقاموا بزراعة بلاتين في جمجمته داخل الأسر.

وأوضح أن الأسير تعرض لجلطة في العام 2009، وجلطة ثانية العام الماضي، وهو يعاني من مشاكل بالقلب. كما أجريت له عملية قسطرة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتم تركيب منظم لقلبه، ولا يزال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.

ويذكر أن الأسير شادي موسى محكوم بالسجن الفعلي لمدة 25 عاماً.