3 قتلى بمحافظة الدقهلية في مصر بعد انهيار مبنى سكني

وطن: تسبب انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، بشمال شرق دلتا نهر النيل في مصر، بمقتل 3 أشخاص، اليوم الخميس.

وقال مدير أمن منطقة الدقهلية، رأفت عبد الباعث، إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطاراً بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة ميت غمر، انتقلت على إثره قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني.

وقامت قوات الحماية المدنية بانتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم للمستشفى، ولا يزال البحث جارياً عن قتلى أو مصابين تحت الأنقاض.

المصدر: "رويترز"