دوري الأبطال: ريال مدريد يقصي ليفربول ومانشستر سيتي يؤكد تفوقه على بروسيا دروتموند

وطن: تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات إياب دور الثمانية في مباريات إياب دور الثمانية مساء الأربعاء.

وأكد مانشستر سيتي تفوقه على بروسيا دورتموند الألماني بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف علما بأنه فاز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب بانجلترا.

وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها سيتي إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكانت المرة الأولى والأخيرة عام 2016 مع مدربه السابق مانويل بيليغريني.

ويلتقي مانشستر سيتي بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي سعيا للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بحثا عن اللقب الأول.

وعلى ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول، فشل الريدز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي ليصعد النادي الملكي بمجموع المباراتين.

وكان ريال قد فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ونجح المدرب زين الدين زيدان في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الهجوم الكاسح من محمد صلاح وساديو مانيه وروبرتو فيرمينو.

وبهذه النتيجة يلاقي ريال مدريد في نصف نهائي البطولة تشيلسي الإنجليزي الذي تأهل بعد فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 مجموع مباراتي دور الثمانية.

وستقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل/نيسان، على أن تقام جولة الإياب يومي 4 و5 مايو/آيار.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا يوم 29 مايو/آيار المقبل.