الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية

وطن: أعلن "أنصار الله" الحوثيون استهداف "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية وطائرة مسيرة، فيما أكد التحالف اعتراض 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ بالستية.

وأفادت وكالة "واس"، اليوم الخميس، بأن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيين تجاه مدينة (جيزان) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، ان الحوثيين حاولوا استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين".