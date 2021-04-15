موجة حارة حتى الثلاثاء

وطن: تتأثر البلاد بموجة حارة جدا، ومن المتوقع أن تصبح الحرارة في ذروة تأثير الموجة الحارة القوية أعلى من المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام بنحو 15درجة مئوية.

ويتوقع الراصد الجوي أن يبدأ تأثير الموجة الحارة جدا يوم الجمعة على شكل ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.

وتواصل الحرارة السطحية الارتفاع من السبت وحتى الثلاثاء ليسود جو حار جدا في كافة المناطق، ومن المتوقع أن تصل الحرارة في الأغوار إلى أكثر من 45 درجة مئوية مع جو حارق.

ويحذر الراصد الجوي من التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة.

اليوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس دافئ في الجبال وحار نسبيا بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة بشكل عام وتميل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية مع ظهور للسحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 8-10 درجات.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة سريعا مع الساعات الأولى من النهار.

ويسود طقس صيفي حار نهارا في جميع المناطق بما فيها الجبال، ويسود طقس حار جدا في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة إلى دافئة بشكل عام وتميل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية مع ظهور لبعض السحب في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 11-14 درجة، نتيجة كتلة هوائية حارة تسيطر على البلاد.

وتسود أجواء حارة للغاية في جميع المناطق بما فيها الجبال العالية، في حين تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت مع حرارة أربعينية.

وفي ساعات المساء والليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها الليلية بشكل لافت مع طقس دافئ بوجه عام، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، وتكون الرياح شرقية جافة.