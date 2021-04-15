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العملات مقابل الشيكل

15.04.2021 07:28 AM
العملات مقابل الشيكل

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:

دولار 3.28

دينار 4.63

يورو 3.93

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