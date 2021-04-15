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إقتصاد وأعمال
موجة حارة حتى الثلاثاء
الرئيس للمستشارة الألمانية: ماضون في إجراء الانتخابات بجميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القُدس
حسين الشيخ: لن نسمح ابدا ان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس
بايدن: أمريكا ستبدأ انسحابها النهائي من أفغانستان اعتبارا من أول ايار
محامي قائمة الحرية لوطن: لا طعون ضد قائمة الحرية أمام محكمة الانتخابات
الاحتلال يمنع ادخال وجبات الافطار للصائمين المتواجدين في "الأقصى"
التفكجي: "إسرائيل" تسعى من خلال فتح الانفاق إلى ربط الساحل بالأغوار وصولا إلى الأردن بحيث يدخل السائح إليها ويخرج دون أن يرى فلسطينيا واحدا
العملات مقابل الشيكل
"اليونسكو" تتبنى قرارا جديدا بشأن إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة
إصابة 7 مواطنين بحادث سير في جنين
المزارع الغزي أمام جرائم الاحتلال "يحمل روحه على راحته"
الاحتلال يعتدي على الشبان بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة
تسريب جديد عن "آيفون 13".. و"مفاجآت" في شكله الخارجي
قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق
المفتي العام يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان
تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية جديدة بكورونا
الاحتلال يعتقل شابين من القدس
حادثة قناة السويس رفعت مستوى "ثاني أوكسيد الكبريت" بالمنطقة
البيت الأبيض: استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران غدا في فيينا
نمر سعدي وشعريَّة المجاز الطائر
العملات مقابل الشيكل
15.04.2021
07:28 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:
دولار 3.28
دينار 4.63
يورو 3.93
التعليـــقات
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