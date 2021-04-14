حسين الشيخ: لن نسمح ابدا ان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ انه "لن نسمح ابدا ان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها وتحديدا داخل القدس الشرقيه تصويتا" .

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر ان هذا الامر "غير خاضع للمساومة او الحرج السياسي والتنظيمي".

وكان الرئيس محمود عباس قد اكد في وقت سابق خلال اتصال مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل " أننا ماضون في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وقال الرئيس: "طلبنا من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقا".