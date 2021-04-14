قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق

وطن: افادت مصادر اعلامية في العراق مساء يوم الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق.

وفالت المصادر أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، لافتة الى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إطلاق صاروخ باتجاه مطار أربيل.

وقالت المصادر ان حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي توقفت، موضحا أن معظم الطرق المؤدية إليه قد جرى إغلاقها.