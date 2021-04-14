بايدن: أمريكا ستبدأ انسحابها النهائي من أفغانستان اعتبارا من أول ايار

وطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب قواتها بصورة نهائية من أفغانستان اعتبارا من الأول من مايو/ أيار على أن تكمل ذلك قبل 11 سبتمبر/ أيلول.

وتابع بايدن قائلا "الولايات المتحدة ستبدأ انسحابها النهائي… في الأول من مايو هذا العام. لن ننفذ خروجا متعجلا. سنفعل ذلك بشكل مسؤول وآمن وبالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الذين لديهم الآن قوات أكثر منا في أفغانستان”.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السابق جورج دبليو. بوش بشأن هذا القرار.

وحض بايدن حركة طالبان على الوفاء “بالتزامها” لجهة مكافحة الإرهاب.

وقال "نحمل طالبان مسؤولية التزامها عدم السماح لأي إرهابي بتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها من الأراضي الأفغانية"، مطالبا باكستان خصوصا بـ"بذل مزيد" من الجهود لمساعدة أفغانستان.