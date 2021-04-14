محامي قائمة الحرية لوطن: لا طعون ضد قائمة الحرية أمام محكمة الانتخابات

وطن: قال محامي قائمة الحرية د. أحمد الأشقر لوطن أنه لم يتم تبليغ قائمة الحرية بأية طعون َسجلت ضدها أمام محكمة الانتخابات مع انتهاء المهلة القانونية المقررة لتقديم الطعون بهذا اليوم.

وأشار الأشقر الى أن قائمة الحرية تتطلع إلى إتمام كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الانتخابات بمواعيدها وفقا للمراسيم التي أصدرها الرئيس بهذا الخصوص.

واكد على قواعد الاحترام التي تجمع قائمة الحرية مع كافة القوائم تحت إطار سيادة القانون ، ومن أجل ضمان وحماية المنافسة الانتخابية الشريفة، وفقاً للقواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم مسار العملية الانتخابية .