الاحتلال يمنع ادخال وجبات الافطار للصائمين المتواجدين في "الأقصى"

وطن: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إدخال وجبات الافطار للصائمين المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال منعت إدخال مئات وجبات الافطار، التي توزع على المصلين الذين يفطرون في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت مواجهات قد اندلعت في ساعات الافطار يوم أمس الثلاثاء، بعد أن منعت قوات الاحتلال، إدخال وجبات الافطار إلى المسجد الاقصى، كما منعت الصائمين من الافطار في ساحة الغزالية المجاورة للسور الشرقي للمسجد.