قائمة فلسطين الموحدة تدعو عبر وطن القوائم الانتخابية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة ملف الانتخابات في القدس

وطن: دعا رئيس قائمة فلسطين الموحدة للانتخابات التشريعية، الدكتور أحمد الطميزي خلال حديث له لوطن رؤساء القوائم الانتخابية الى عقد اجتماع عاجل لمناقشة ملف الانتخابات في القدس.

وشدد الدكتور الطميزي على ضرورة عقد هذا الاجتماع لمناقشة جميع الأفكار والرؤى بشأن إجراء الانتخابات في القدس، من اجل التوصل الى توصيات بشأن هذا الملف ورفع تلك التوصيات الى الرئيس عباس.

ولفت الطميزي ان اهمية اجراء الانتخابات في القدس تكمن في كونها عاصمة فلسطين، وعدم السماح للاحتلال بتقرير مصير المدينة، ومن أجل ذلك يجب التوصل الى موقف وطني شامل موحد في هذا الملف.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الانتخابات التشريعية في ظل عدم رد الاحتلال على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في المدينة على غرار الانتخابات السابقة التي جرت في 2006، وفقا لاتفاقية أوسلو.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني وفصائل فلسطينية مؤخرا بعدم انتظار الموافقة الاسرائيلية لاجراء الانتخابات في المدينة، بل الذهاب الى فرضها كأمر واقع في المدينة من خلال أساليب عديدة للعمل .